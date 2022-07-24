Последнее обновление: 24.07.2022 10:30

В Беларуси разрушили еще один мемориал над могилой польских военных

В Беларуси неизвестные разрушили мемориал над массовым захоронением польских военных вблизи Гродно.

Об этом сообщает польское RMF24 со ссылкой на информационный ресурс Союза поляков Беларуси.

Каменный обелиск находился в селе Стриевка восточнее Гродно. Там похоронены около 30 польских солдат 7-го батальона Армии Краевой, погибших в бою с немецкими полицаями 20 сентября 1943 года. Монумент над могилой был установлен в 1992 году.

В МИД Польши сообщают, что на место приехал консул Польши в Гродно Анджей Рачковский.

Это как минимум четвертый подобный инцидент за июль. В начале месяца сообщали об уничтожении мемориальных знаков над захоронениями солдат Армии Крайовой возле деревень Микулишки, Качичи и Волковыск.

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