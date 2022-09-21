В России будут мобилизованы 300 тыс. резервистов

Министр обороны РФ Шойгу, заявил, что мобилизационный ресурс РФ насчитывает 25 млн. человек, но пока будут призваны на службу 300 тыс. резервистов.

По его словам, в мобилизации будут участвовать те, кто имеет боевой опыт. О мобилизации студентов и отправки на войну срочников речи не идет.

Он также сообщил, что в Украине погибли 5 937 российских военных. Ряд СМИ и волонтеры ведут поименный список погибших российских военных, который уже сегодня насчитывает 6476 погибших.

Потери Украины Шойгу оценил в 61 тыс. военнослужащих убитыми и 49 тысяч раненными. Он также заявил, что армия России воюет "не с украинской армией, а с коллективным Западом".