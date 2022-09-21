В мире число заражений коронавирусом превысило 618,70 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 618703171 (+614206 сутки) по данным Worldometer на 10:04 22 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6534807 (+1423) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13537484 (-13724) человек, из них 40046 (-152) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 598630880 (+626507) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97721719 (+47843) случаями заражения, Индия – 44553042 (+5443), Франция – 35011669 (+38250), Бразилия – 34651742 (+7335) и Германия – 32854286 (+56978). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 56978, Россия – 53045, США – 47843, Тайвань – 46853, Южная Корея – 41231. Беларусь (-) – на 115 (+12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1080356, Бразилия – 685656, Индия – 528429, Россия – 386341 и Мексика – 329920. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 375, Япония – 124, Россия – 107, Германия – 106, Бразилия – 87. Беларусь – на 83 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.