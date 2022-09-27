В мире число заражений коронавирусом превысило 620,74 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 620745929 (+447778 сутки) по данным Worldometer на 10:45 27 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6541704 (+978) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13140042 (-308194) человек, из них 39765 (-147) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 601064183 (+754994) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97959573 (+16785) случаями заражения, Индия – 44575473 (+3230), Франция – 35164535 (+7489), Бразилия – 34681231 (+6809) и Германия – 33041332 (+89282). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 89282, Япония – 43730, Россия – 40188, Тайвань – 28719, США – 16785. Беларусь (-) – на 118 (-16) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1082030, Бразилия – 685881, Индия – 528562, Россия – 386842 и Мексика – 330046. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Германия – 118, США – 98, Россия – 85, Тайвань – 56, Франция – 51. Беларусь – на 82 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.