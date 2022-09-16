В мире число заражений коронавирусом превысило 616,21 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 616214822 (+766191 сутки) по данным Worldometer на 11:04 16 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6526080 (+2105) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 14319291 (-239621) человек, из них 40801 (-199) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 595369451 (+1003707) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97389719 (+63765) случаями заражения, Индия – 44516479 (+6422), Франция – 34798136 (+33575), Бразилия – 34602662 (+11300) и Германия – 32602662 (+46514). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 93904, Япония – 78701, США – 63765, Россия – 51735, Тайвань – 49643. Беларусь (-) – на 132 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1077769, Бразилия – 685179, Индия – 528250, Россия – 385628 и Мексика – 329811. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 355, Германия – 230, Япония – 191, Бразилия – 122, Россия – 98. Беларусь – на 88 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.