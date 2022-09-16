В мире число заражений коронавирусом превысило 616,65 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 616658645 (+443823 сутки) по данным Worldometer на 11:04 16 сентября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6529429 (+3349) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 14145014 (-174277) человек, из них 40508 (-293) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 595984202 (+614751) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 97481146 (+39301) случаями заражения, Индия – 44528524 (+5747), Франция – 34860085 (+28686), Бразилия – 34621481 (+10891) и Германия – 32680355 (+36613). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 88379, Россия – 59035, Южная Корея – 51832, Тайвань – 41614, США – 39301. Беларусь (-) – на 115 (+17) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1078457, Бразилия – 685350, Индия – 528302, Россия – 385837 и Мексика – 329868. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 270, Австралия – 257, Япония – 170, Испания – 148, Россия – 110. Беларусь – на 86 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.