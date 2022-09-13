Последнее обновление: 13.09.2022 14:03

Армения договорилась с РФ "стабилизировать" ситуацию в Карабахе

Министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу после возобновления обстрелов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Армении.

"Глава оборонного ведомства Армении представил российскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Республики Армения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Сурен Папикян и Сергей Шойгу достигли договоренности сделать необходимые шаги для стабилизации ситуации.



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