Армения договорилась с РФ "стабилизировать" ситуацию в Карабахе

Министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу после возобновления обстрелов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Армении.

"Глава оборонного ведомства Армении представил российскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Республики Армения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Сурен Папикян и Сергей Шойгу достигли договоренности сделать необходимые шаги для стабилизации ситуации.