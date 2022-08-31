Лукашенко назвал некорректным разговор Путина и Шольца о независимости Беларуси

Лукашенко на устроенном сегодня по случае 1 сентября уроке в прямом эфире не смог скрыть раздражение по поводу недавних откровений канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в разговоре с Путиным обсуждался вопрос независимости Беларуси.

По словам Шольца, Путин заявил, что не считает целесообразной независимость Беларуси и Украины.

«Канцлер Шольц заявил, что якобы в разговоре с Владимиром Путиным, президентом России, они обсуждали чуть ли не будущее Беларуси. Вообще, если это и так было, то это очень некорректно. Я вообще, как политик, не сторонник обсуждать другие страны, других политиков за спиной. Надо обсуждать в присутствии их. Поэтому не делает, если это так, не делает чести не только Путину, которого он там пытался обвинить или засветить, но и ему самому. Но простим ему. Я его грубо там обозвал пацаном, но не за то, что он обсуждал за спиной, моей спиной, будущее моей страны», — заявил Лукашенко.

«Сама суть разговора, якобы Беларусь — это неизвестно что, неизвестно откуда и стране не имеет права на свое существование», — возмутился пенсионер.