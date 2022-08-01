Лукашенко: Россия не обсуждает суверенитет и независимость Беларуси

Лукашенко, назначая Дмитрия Крутого послом в РФ, заявил, что в России даже не обсуждается вопрос суверенитета и независимости Беларуси

«Главный вопрос - экономика. Будет экономика - будет все остальное», - наставлял Лукашенко Крутого.

«При этом хочу заметить: суверенитет и независимость Беларуси, о чем так много говорят и подкидывают нам эти идеи с Запада, что мы чуть ли не теряем суверенитет и независимость нашей страны, сотрудничая с Россией, так вот, хочу прямо сказать Вам, в России суверенитет и независимость нашего государства - вещи постоянные. Это даже не обсуждается», - утверждает он.