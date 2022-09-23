Беларусь понимает и поддерживает решение России о мобилизации

Режим Лукашенко с понимаем воспринял объявленную Кремлем мобилизацию в РФ, назвав ее в некоторой степени вынужденной из-за войны «с коллективным Западом».

"Учитывая то, что происходит сейчас, когда идет действительно накачка Украины оружием, западным оружием, когда Россия, правильно говорят, сегодня воюет с коллективным Западом, то, естественно, в данной ситуации можно понять озабоченности Москвы относительно необходимости обеспечения своей безопасности", - заявил глава МИД РБ В.Макей на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Поэтому все меры, которые будут направлены на укрепление, на то, чтобы обеспечить безопасность своего государства, на то, чтобы достичь тех целей, которые в принципе преследует специальная военная операция, то я думаю, что абсолютно правильно», - добавил он, сославшись на некие «здравые логику и смысл» решительных действий.

Одновременно, Макей утверждает, что Беларусь заинтересована в скорейшем прекращении этого конфликта.

"Конечно, хотелось бы, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее. Я думаю, что в этом заинтересованы все стороны… Мы как сосед действительно хотели бы, чтобы этот конфликт был прекращен как можно скорее", - заявил он.

Интересно, что власти РБ до сих пор лелеют надежду, что смогут перетянуть на себя посредническое одеяло.

«Минск, как непосредственный сосед, заинтересован быть участником переговоров между Россией и Украиной о стратегическом мирном урегулировании и готов создать все необходимые условия для их продолжения, в том числе на белорусской земле», - вновь предложился Макей, отвергая при этом все обвинения в причастности режима к войне в Украине.

"Независимые эксперты ОБСЕ подтверждают, что Беларусь не является участником международного вооруженного конфликта согласно нормам и принципам международного права. Все звучащие обвинения в адрес Беларуси со стороны Запада абсолютно беспочвенны и голословны", - ктверждает чиновник.

По его словам, ни один белорусский солдат и никакая техника не были направлены на Украину. "Беларусь ответственно заявляет, что ни один белорусский солдат, ни одна единица техники не были направлены в Украину для участия в боевых действиях", - сказал Макей (с Х-22 за пазухой).