Сегодня в Минске ГУБОПиК задержал православного священника Владислава Богомольникова, выломав двери в его квартире, сообщает telegram-канал «Хрысціянская візія».
Владислав Богомольников служил на «Площади перемен» в Минске литию по убиенному Роману Бондаренко; он также объявлял голодовку в поддержку политзаключенного Игоря Лосика.
Владислав Богомольников — клирик прихода храма Богоявления в Минске, заведующий Церковно-историческим музеем Белорусской Православной Церкви, член Епархиального суда Минской епархии.
Священник находится на Окрестина.