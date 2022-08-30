Обвиняемые по «делу о госперевороте» выступили с последним словом

Обвиняемые по делу о попытке государственного переворота выступили в суде с последним словом, первым выступил Александр Федута, который читал свою речь с листа, передает sputnik.by

Он заявил, что, по его мнению, этот заговор был организован в результате оперативного эксперимента. "Так бы ли заговор - не подкрепленный ни деньгами, ни планами и армейскими связями?" - задал риторический вопрос Федута.

Вместе с тем он отметил, что участвовал в нем: "Если я в него верил, значит он существовал. (...) Я поверил в заговор военных потому, что хотел в него поверить".

Выступление Федуты длилось в суде более получаса. Он также заявил, что у него не было ни корыстных, ни низменных целей. "Мое благосостояние - квартира, банковские счета с ничтожными суммами, нет ни драгоценностей, на автомобилей, ни акций", - сказал Федута.

Обвиняемый лидер партии БНФ Григорий Костусев, выступая с последним словом в суде, заявил, что он не давал согласия на участие в заговоре.

По его словам, он участвовал в зумах для того, чтобы найти какой-то выход из санкционного давления на страну. По его словам, его участие было с единственной целью - принести пользу Беларуси.

"Приглашение к заговору со стороны Зенковича - треп и фейк", - сказал он.

При этом напомнил суду, что не признает вину, а при назначении наказания попросил учесть, что у него серьезное заболевание. Кроме этого, он заявил суду, что намерен написать еще одну книгу - это будут мемуары. Там он напишет обо всех участниках судебного процесса. В конце последнего слова в суде он прочитал стихотворение-посвящение своему защитнику - адвокату Оленской.

Послание слово в суде Зенковича длилось несколько минут - он процитировал несколько фраз из книги "История скрытой головы".

Обвиняемая Голубович во время последнего словам плакала, говорила, что сама приняла решение не участвовать в протестных акциях. «Эти 17 месяцев в СИЗО ужасны, без детей и мамы. И еще поставили на учет как экстремистов", - сказала она.

По ее словам, это 17 месяцев сплошного наказания, не смотря на то, что она сама написала признательное показание.

"Три года это просто жестоко", - сказала она, оценивая срок, который попросил для нее прокурор.

Денис Кравчук еще раз заявил о своем раскаянии в содеянном и попросил суд не назначает ему наказание, связанное с лишением свободы, а при вынесении приговора учесть его раскаяние.

Суд огласит приговор 5 сентября в 12:00.