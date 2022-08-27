Власти Беларуси добавили в список «экстремистов» еще 5 беларусов

Белорусские власти внесли в список причастных к экстремистской деятельности внесли еще 5 граждан страны, осужденных по статьям за разжигание розни, оскорбление представителя власти и надругательство над госсимволами.

В частности в список включены 46-летняя жительница Лиды Оксана Касперович, 51-летний житель Витебска Вадим Ковалев, 43-летняя жительница Могилева Анна Вольская, 55-летний политзаключенный из Молодечно Валерий Клименченко и 34-летний житель Гродно Павел Мякиш.

Список причастных к экстремистской деятельности насчитывает уже 469 человек.