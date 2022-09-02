Последнее обновление: 02.09.2022 08:51

Сотрудники МВД РБ задержали «экстремиста» с топором

Сотрудники МВД Беларуси установили личность и задержали минчанина, который «в 2020 году публиковал призывы к убийству милиционеров в одном из экстремистских чатов».

«При задержании 53-летний мужчина оказал активное сопротивление, пытаясь нанести сотрудникам удары топором. Примечательно, что, прогнозируя обоснованный интерес к своей персоне со стороны милиции, фигурант в последнее время вел конспиративный образ жизни и постоянно носил при себе топор», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

В «покаяльном» видео задержанный говорит, что в прошлом году запостил комментарий с призывами уничтожения командиров ОМОНа, ГУБОПиКа и милиционеров.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с осуществлением им служебной деятельности и за разжигание социальной вражды или розни.

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