КГБ Беларуси завершил расследование дела на участников движения «Рабочы Рух»

КГБ Беларуси передал в прокуратуру для направления в суд уголовное дело по обвинению «участников экстремистского формирования «Рабочы Рух» из числа бывших и действующих работников ряда ведущих предприятий Республики Беларусь.

«… участники названного формирования, помимо совершения преступлений экстремистской направленности, осуществляли противоправную деятельность по сбору и последующей передаче иностранному государству, иностранной организации и их представителям (в том числе спецслужбам США и Литвы) служебной информации ограниченного характера в отношении субъектов хозяйствования Республики Беларусь, непосредственно касающейся предпринимаемых ими способов по обходу мер ограничительного характера (санкций), а также варианты противодействия таким способам. Помимо этого, отдельные участники экстремистского формирования «Рабочы Рух» планировали варианты блокировки производственной деятельности ОАО «Гродно Азот» и ОАО «БМЗ – УКХ «БМК»в целях нарушения работы названных предприятий, повреждения и уничтожения их имущества», - говорится в сообщении пресс-службы КГБ.

КГБ обвиняет: Сергея Шелеста, Владимира Журавко и Андрея Погерило в совершении преступлений, предусмотренных ст.188, ч.1 ст.356, ч.3 ст.361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

Анны Аблаб, Александра Гашникова, Сергея Дзюбы, Игоря Минца, Валентина Тереневича и Сергея Шаметько в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.356, ч.3 ст.361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

Александра Капшуля в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.295, ч.1 ст.356, ч.3 ст.361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.