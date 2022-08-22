Последнее обновление: 22.08.2022 19:38

Власти Беларуси не выпустили на свободу певицу Мерием Герасименко после 15 суток ареста

Белорусская певица Мерием Герасименко не вышла на свободу после 15 суток ареста, получив второй административный срок подряд.

Мерием Герасименко была арестована после исполнения кавера на одну из композиций украинской группы «Океан Эльзы» в баре «Банки-Бутылки» на Зыбицкой в центре Минска.

Как сообщают белорусские правозащитники, Мерием Герасименко была повторно приговорена к 15 суткам ареста по статье 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Тем временем, сегодня стало известно, что ГУБОПиК задержал семью Сергея Миргородского, который владеет двумя объектами общепита на ул. Революционной в центре Минска – на этой же улице находится и ГУБОПиК.

Как сообщают белорусские медиа, были задержаны супруга Алла Миргородская и 24-летний сын Серафим.

В «покаянном» видео мужчина говорит, что владеет ресторанами на улице Революционной, в 2020 году принимал участие в протестных митингах.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование