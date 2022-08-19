Житель Зельвенского района приговорен к 4,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко

Гродненский областной суд приговорил 35-летнего жителя Зельвенского района Сергея Кириковича к 4,5 годам колонии строгого режима за публичное оскорбление и угрозы расправы в отношении Лукашенко.

«… в период с ноября 2020 года по январь 2022 года разместил в сообществах социальной сети «ВКонтакте» сообщения, содержащие оскорбления и угрозы применения насилия в отношении главы государства. В феврале 2022 года в сети Интернет он разместил сообщения, направленные на возбуждение национальной и иной социальной вражды и розни в отношении российских военнослужащих», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Беларуси.

Суд признал его виновным по трем статьям УК РБ: ч. 2 ст.366 (Насилие или угроза его применения в отношении должностного лица), ч. 1 ст. 368 (Оскорбление Лукашенко), ч. 1 ст. 130 (Возбуждение расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или вражды).