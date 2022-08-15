В Беларуси вынесен очередной приговор за слив персональных данных

Минский областной суд приговорил жителя Беларуси к 5 годам лишения свободы за слив администраторам «деструктивного Telegram-канала информации о частной жизни в отношении близкого родственника сотрудника органа внутренних дел».

«На основании ч.1 ст.13 и ч.3 ст.130, ч.1 ст.179 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет», - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«Фигурант признан виновным в приготовлении к умышленным действиям, направленным на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц и в незаконных собирании и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего», - также сказано в сообщении.