Последнее обновление: 15.04.2022 18:17

Денежные доходы беларусов в январе-феврале 22 года выросли на 2,2%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе-феврале 2022 года выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы – это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование