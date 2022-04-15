Денежные доходы беларусов в январе-феврале 22 года выросли на 2,2%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе-феврале 2022 года выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы – это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.