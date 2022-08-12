Минобороны Беларуси эмоционально отреагировало на версии о взрывах на аэродроме под Гомелем

Министерство обороны Беларуси спустя почти сутки после взрывов на военном аэродроме Зябровка под Гомелем неожиданно разродилось несвойственным для ведомства комментарием, объяснив эмоции нелепыми и невероятными версиями о происшествии.

Мнение помощника Министра обороны по идеологической работе в ВС генерал-майора Леонида Касинского публикуем as is в версии пресс-службы ведомства:

«Мы внимательно отслеживаем все эти невероятные версии, которые с умным видом транслируют различные псевдоэксперты: это и нанесенные удары, и действия неких партизан, и взорванные боевые машины комплексов С-400 и радиолокаторы наведения целей. Причем каждый из этих жалких «экспертов» ссылается на достоверные данные каких-то разведок.

Я с иронией воспринимаю все это, сразу видно, какие данные – такие и разведки. Это кривляние их друг перед другом за более жирный кусок с барского стола их хозяев. Поражает другое, насколько все эти Латушки, Мотольки, Азаровы и прочая беглая свора хотят, чтобы их мечты и нелепые версии сбылись, насколько они хотят крови своих бывших соотечественников, насколько они не скрывают своего желания развязать кровавую бойню в Беларуси.

Ранее они утверждали, что наши Вооруженные Силы уже в Украине. Теперь каждый день они говорят, что вот-вот мы будем там. Хочу напомнить еще раз слова главнокомандующего: "Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле". И мы к этому готовы."