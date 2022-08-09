Лукашенко: Если нарушится стабильность, «нас быстро подожгут, целиком»

Лукашенко заявил, что если в стране нарушится стабильность, то «нас быстро подожгут» и «будет хуже, чем в Украине».

«Если мы не хотим воевать, у каждого есть дети, если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе", - заявил сегодня Лукашенко на заседании Совмина РБ о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению.

По его словам, все начинается с малого и незначительных конфликтов: "Кто-то беднее, а кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить".

Как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же "помогут".

"Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся. Поэтому экономика - вопрос номер один. Будет экономика - все у нас получится", - утверждает Лукашенко.