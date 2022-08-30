Лукашенко сожалеет, что не лишил народ Беларуси участия в выборах президента

Лукашенко заявил. что сожалеет о том, что не предложил внести в Конституцию РБ поправки, которые по сути отстраняют население Беларуси от участия в выборах президента.

"Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании", - сказал Лукашенко.

Свое сожаление он объяснил тем, что выборы президента в той или иной степени раскачивают ситуацию, и в ряде стран существует другая система. В качестве примера Лукашенко привел Китай, где руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП).

"Все-таки политика и партийная деятельность и прочее - это тоже профессиональная работа", - сказал он, добавив, что ВНС как раз и состоит из профессионалов, а потому являет собой срез всего общества. По мнению пенсионера, далеко не все из миллионов избирателей могут быть действительно погружены во все процессы.

"И вот весь срез общества профессиональный, политический был бы на Всебелорусском народном собрании. Избрали Президента. Полномочиями любыми можем наделить. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин на ВСНП не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость ", - посетовал Лукашенко, что не пошел на такой шаг, чтобы не отбирать это право выбора у народа.

"Сегодня чувствую, что мы зря не шли от этой жизни. Пережили бы это. Но мы спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам, как и избирали. Но мы это уже упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость - мы к этому вернемся. Но не сейчас, и, может быть, не нам к этому возвращаться", - заключил он.