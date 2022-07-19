МВД и СК Беларуси рассказали «независимому» спецдокладчику ООН свою версию миграционного кризиса

В Следственном комитете и МВД Беларуси прошли встречи с приехавшим в Беларусь спецдокладчиком Совета по правам человека ООН Фелипе Гонсалес Моралесом.

Моралес позиционирует себя как «независимое лицо», которое хочет разобраться в причинах миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.

«Фелипе Гонсалес Моралес отметил, что осуществляет визит как независимое лицо и ставит цель разобраться, чем был вызван кризис на белорусско-польской границе в 2021 году и какие шаги стоит предпринять для исключения подобных ситуаций впредь», - сообщает пресс-служба МВД РБ.

Миграционный кризис по версии ведомства

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал о соблюдении всех мер по недопущению нарушений правил пребывания в стране: иностранцы прибывали на основании туристических виз, имели обратный билет, бронь в гостинице, денежные средства. По его словам, когда стало очевидно, что граждане Центральной Азии и Ближнего Востока используют Беларусь как транзитную страну для прорыва в Европейский Союз, выдача виз прекратилась.

«Власти республики сделали все возможное для спасения отчаявшихся попасть в Польшу людей: разместили их в логистическом центре, оказали гуманитарную помощь, обеспечили доступ представителей Красного Креста, позаботились о возвращении в страну гражданской принадлежности тех, кто пожелал этого. Урегулированием кризиса наша страна занималась совместно с МОМ, УВКБ ООН, другими международными организациями в Республике Беларусь. Евросоюз еще в 2020 году практически полностью прекратил сотрудничество с нашими компетентными органами в этом направлении, в том числе в сфере регулирования потоков мигрантов», -заявил Бегун.

Независимый спецдокладчик поинтересовался, выявлялись ли в Беларуси организации, которые содействовали незаконному попаданию лиц на территории других стран. Бегун заверил, что «иностранцы действовали самостоятельно, ориентируясь лишь на распространяемый в социальных сетях опыт своих предшественников».

Миграционный кризис по версии Следственного комитета РБ:

Представители Следственного комитета поведали о преступлениях должностных лиц Польши в отношении мигрантов.

«… предоставлена информация о ходе и результатах расследования уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны… …по фактам совершения должностными и иными лицами Республики Польша противоправных действий, сопряженных с депортацией, актами жестокости, пытками, умышленным неоказанием помощи, повлекшим смерть потерпевших, в отношении беженцев из стран Ближнего Востока и Афганистана, в связи с их расовой, национальной, этнической принадлежностью, вероисповеданием при пересечении теми государственной границы Республики Польша для дальнейшего продвижения в Федеративную Республику Германия», - говорится в сообщении СК РБ.

«…в ходе расследования уголовного дела выявлены множественные нарушения представителями польской стороны Конвенции о статусе беженца от 28 июля 1951 года, а также неоднократные несоблюдения Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года», - также сказано в сообщении.

Представители СК сообщили «независимому спецдокладчику», что зафиксированы преступные действия в отношении 149 беженцев. Из общего количества пострадавших – 28 женщин и 22 несовершеннолетних (из них 17 малолетних, в возрасте до 14 лет).

Также, г-ну Моралесу посетил МВД была предоставлена информация, полученная в ходе расследования от покончившего с собой польского солдата Э.Чечко, о «совершении массовых казней, тайном захоронении убитых беженцев польскими военнослужащими на приграничной территории Республики Польша с Республикой Беларусь».