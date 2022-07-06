США откровенно поговорят с Китаем о войне в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует провести откровенный разговор о войне в Украине со своим китайским коллегой Ван И во время саммита G20 в Индонезии, посвященном последствиям военной агрессии России, сообщает Bloomberg.

"У нас был ряд переговоров на высоком уровне с нашими китайскими коллегами по поводу того, чего мы ожидаем не только от Китайской Народной Республики, но и от всех ответственных членов международного сообщества по поводу жестокого вторжения России в Украину. Думаю, это будет еще одна возможность откровенно поговорить на этот счет и передать наши ожидания относительно того, чего мы ожидаем от Китая в контексте Украины", – сказал помощник секретаря США по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи.