Военные США и Китая обсудили ситуацию в Украине

Министры обороны США и КНР Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ в телефонном разговоре в среду обсудили отношения между Вашингтоном и Пекином в военной сфере, вопросы безопасности в регионе, а также ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Пентагона, передает ТАСС.

" обсудили отношения между США и КНР в сфере обороны, вопросы безопасности в регионе, а также беспричинное вторжение России на Украину", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, беседа была проведена "в продолжение" состоявшегося 18 марта в формате видеоконференции разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Дополнительные подробности не приводятся.