Власти России будут удерживать беларуску Яну Пинчук в СИЗО до конца октября

Российский суд оставил гражданку Беларуси Янe Пинчук в СИЗО до 31 октября 2022 года, сообщает телеграм-канал «Свободу Яне Пинчук».

На прошлой неделе власти РФ приняли решение экстрадировать Пинчук в Беларусь, но адвокаты белорусской гражданки подали жалобу в Конституционный суд России, чтобы остановить процесс экстрадиции Яны в Беларусь.

На время жалобы Пинчук решили оставить в СИЗО, где она содержится с ноября прошлого года. В Беларуси Яну Пинчук обвиняют по пяти статьям уголовного кодекса, включая призывы к захвату власти и создание экстремистского формирования.