Генпрокуратура РБ заменила двум протестующим из Гродно «химию» на лишение свободы

Гродненский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения изменил ранее вынесенный приговор в отношении двух сестер-жительниц Гродно за участие в массовых акциях протеста.

Ранее, приговором суда Ленинского района Гродно женщины были признаны виновными по ч.1 ст.342 и ст.364 УК РБ и приговорены к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года и 3,5 года соответственно.

Однако, по мнению прокуратуры при назначении наказания суд в должной мере не учел обстоятельства преступлений.

«…обвиняемые, находясь в «сцепке», целенаправленно вступали в противоборство с сотрудниками ОВД. При этом одна из них выкрикивала в адрес сотрудников органов внутренних дел оскорбительные высказывания, а другая нанесла правоохранителю удар рукой в лицо... [что является] результатом целенаправленного желания противостоять установленному порядку управления в Республике Беларусь», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

По итогам нового судебного рассмотрения женщинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2,5 года соответственно.