В Минске продолжается судебное заседание по делу о захвате власти

Сегодня в ходе судебного заседания по уголовному делу о заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти прокурор зачитает обвинение главе партии БНФ Григорию Костусеву.

По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены пять человек. Юрий Зенкович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования и руководство таким формированием), ч.3 ст.361 (публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенных с использованием глобальной компьютерной сети интернета), ч.3 ст.130 (возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

Александр Федута и Григорий Костусев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.357 (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем) УК.

Во время предыдущего заседания, 29 июля, Александр Федута после оглашения обвинения признал вину в заговоре с целью захвата государственной власти.