Последнее обновление: 21.07.2022 16:25

Россия депортирует беларуску Яну Пинчук

Суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга 21 июля принял решение депортировать в Беларусь 25-летнюю Яну Пинчук, которой на родине грозит тюрьма за участие в создании оппозиционных телеграм-каналов «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%».

При этом российский суд проигнорировал предложение комитета по правам человека ООН воздержаться от депортации девушки и обеспечить защиту ее жизни и неприкосновенности до рассмотрения комитетом ее жалобы.

Ранее, правозащитникам удавалось приостанавливать депортацию из России с помощью Европейского суда по правам человека, но российские власти отказались от исполнения его решений после исключения России из Совета Европы.

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