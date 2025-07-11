Трамп 14 июля планирует сделать "важное заявление" по России

Президент США Дональд Трамп 14 июля планирует сделать "важное заявление" в отношении России. Об этом он сказал в телефонном интервью NBC.

"Президент сказал, что он разочарован Россией и сказал, что в понедельник планирует важное заявление в отношении России", – сообщил телеканал.

На уточняющие вопросы Трамп не стал раскрывать, о чем именно будет идти речь.

Кроме того, Трамп рассказал, что договорился о предоставлении американского оружия Украине "через НАТО" и чтобы Альянс "на 100%" платил за него. Из приведенной цитаты следует, что речь идет в том числе о дополнительных ЗРК Patriot.

Напомним, в Сенате США с весны ожидает дальнейшего движения законопроект с санкциями против России и государств, которые покупают у нее энергоресурсы. Звучат оценки, что он может быть одобрен до конца июля.

Как известно, в последние дни президент США существенно изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику в отношении Путина. В частности, Трамп впервые выразил сомнение, что правитель РФ "хочет мира", и сказал, что Путин говорит "много ерунды".