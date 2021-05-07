НАТО проведет масштабные учения Steadfast Defender

Североатлантический альянс проведет широкомасштабные учения Steadfast Defender 2021 - в них примут участие около 9 тысяч военных. Об этом сообщается на сайте НАТО.

Эти учения, как отмечается, состоятся с 20 мая по 22 июня. Участие в них примут более 20 союзников и партнеров НАТО из Северной Америки и Европы.

«Учения проверят готовность и военную мобильность НАТО - войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона. Более 9 тысяч военнослужащих продемонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Steadfast Defender 2021 станут первым масштабным испытанием адаптированной структуры командования НАТО с участием двух новых командований - Объединенного командования поддержки, базирующегося в немецком Ульме, и Объединенного командования сил Норфолк (США).

Первый этап пройдет под руководством Объединенного командования сил Норфолк и будет включать морские боевые учения с участием около 5 тысяч военнослужащих и 18 кораблей, в том числе британской ударной группы во главе с новейшим авианосцем HMS Queen Elizabeth.

Тем временем командная часть учений пройдет в Ульме - там будут координировать быстрое перемещение сил и техники через европейские границы. В этой части будет задействовано около 300 человек.

В конце мая под эгидой Steadfast Defender 2021 в Румынии будет развернута Совместная оперативная группа быстрого реагирования во главе с Турцией. Здесь планируется привлечь 4 тысячи военнослужащих из 12 стран.