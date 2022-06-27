Лукашенко: Автобус МАЗ в Санкт-Петербурге не горел, было «просто замыкание»

Лукашенко сегодня, комментируя недавний инцидент в Санкт-Петербурге, где загорелся автобус МАЗ, заявил, что автобус не горел, а там произошло замыкание.

«Я говорю, что у тебя (губернатора Санкт-Петербурга – ред.) там, писали, какой-то загорелся автобус? Там, говорит, нет, ничего не загорелось, просто замыкание какое-то…», - сказал Лукашенко.

«Да, было замыкание, сработала система пожаротушения, жертв никаких нет. Восстанавливаем автобус», - срочно доложил министр промышленности Петр Пархомчик.

«Ну и правильно, и хорошо, без сомнения. Беглов говорит: «Александр Григорьевич, это не стоит даже внимания». Ну, у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался. Думаю, может, там действительно что-то взорвалось и загорелось.

Автобус «МАЗ 203 947» 23 июня загорелся прямо на в Санкт-Петербурге и горел открытым пламенем. Ранее такой же автобус загорелся на маршруте 10 июня. В итоге вся партия белорусских автобусов была снята с маршрута и отправлена на экспертизу.