Лукашенко: Вместо совместных с РФ проектов получаются чудеса

Лукашенко сегодня сообщил, что договорился с Путиным о жестком контроле над проектами по импортозамещению.

"Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения", - сказал Лукашенко, посетовав на волокиту и бюрократизм как в РФ , так и в РБ.

"Все определим, все наметим, что надо решить, а потом как начнем реализовывать - получаются чудеса. Мы эти чудеса видим. И, я еще раз подчеркиваю, с президентом России подвергли очень жесткому анализу. Вплоть до того, что были даны соответствующим лицам распоряжения", - отметил он, не приводя примеры чудес.