Программист получил 6 лет тюрьмы за код к сайту «Черная карта» Беларуси

Брестский областной суд 12 июля приговорил 23-летнему политзаключенного, бывшего инженера-программиста Константина Рудницкого к 6 годам лишения свободы в условиях усиленного режима за «создание виртуальной кнопки» на сайте «Черная карта» Беларуси.

За помощь «киберпартизанам» его признали виновным по ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 203-1 «Содействие в неправомерных действиях с персональными данными», а также ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 «Содействие в разжигании вражды».

Судья Екатерина Груда также назначила Рудницкому штраф в размере 100 базовых величин (3200 белорусских рублей).

Константин Рудницкий находится за решеткой уже 7 месяцев.