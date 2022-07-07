Последнее обновление: 07.07.2022 10:35

Генпрокуратура передала в Верховный суд очередное дело о «захвате власти»

Генеральная прокуратура РБ направила в Верховный Суд уголовное дело по обвинению 38-летней жительницы г.Минска в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст.357 УК РБ).

Речь идет о бывшем сотруднике Белтелерадиокомпании, члене Координационного совета Ксении Луцкиной.

«Согласно материалам дела обвиняемая, ранее работавшая в Белтелерадиокомпании, не позднее 17 августа 2020 года вступила в состав так называемого «Координационного совета», в котором возглавила группу информационного обеспечения и противодействия государственным СМИ», - говорится в сообщении генпрокуратуры.

«Во исполнение преступного замысла она занималась созданием «общественного белорусского интерактивного телевидения», цель которого – сокрытие и искажение реальных фактов, эскалация протестной активности, стимулирование раскола в белорусском обществе, формирование у людей негативного мнения о деятельности госорганов.

Кроме того, обвиняемая готовила и редактировала тексты заявлений, обращений, иных публичных выступлений и публикаций от имени и в интересах «Координационного совета» с целью наполнения его интернет-ресурсов, передачи их отдельным членам для дестабилизации политической, социальной, экономической и информационной обстановки в стране».

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