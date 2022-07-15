Генпрокуратура РБ направила в суд еще одно дело «рельсового партизана»

Генеральная прокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении гражданина РБ, которому инкриминированы акт терроризма – совершение поджога в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти (ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Республики Беларусь), и умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние железнодорожных путей сообщения в целях совершения акта терроризма (ч.4 ст.309 Уголовного кодекса Республики Беларусь), сообщается на сайте ведомства.

«Согласно материалам дела, обвиняемый в марте 2022 года в г.Столбцы в целях дестабилизации нормальной работы железнодорожного транспорта разжег костер на главном пути непосредственно перед проездом пассажирского поезда.

Локомотивная бригада не успела своевременно применить экстренное торможение и состав проехал над огнем. Машинист ехавшего через некоторое время грузового железнодорожного состава с углем успел остановить поезд перед местом возгорания благодаря предупреждению диспетчерской службы Белорусской железной дороги.

Действия Г. создали реальную угрозу наступления тяжких последствий в виде аварии, повреждения подвижного состава, гибели либо травмирования людей.

Обвиняемый совершил преступление под влиянием деструктивных Telegram-каналов и новостных сайтов, чтобы оказать воздействие на принимаемые органами власти Беларуси решения.

Момент противоправных деяний Г. снял на видеокамеру мобильного телефона», - информирует Генпрокуратура.