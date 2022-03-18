Блинкен: Если Китай поможет России, США предпримут ответные меры

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел пресс-конференцию, на которой заявил, что Вашингтон озабочен информацией о том, что Китай рассматривает возможность поставок военной техники России.

Эта информация появилась ранее на этой неделе и исходила от источников, связанных с американской разведкой; Пекин и Москва отрицают факт подобных переговоров.

Блинкен в четверг сказал, что во время предстоящего в пятницу телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином президент Джо Байден предупредит об ответных мерах в случае, если Китай решит помочь России, передает BBC.

Блинкен также сказал, что "лично согласен" с президентом Байденом в том, что Россия совершает в Украине военные преступления, по его словам, сам факт нанесения ударов по гражданскому населению есть военное преступление. Госдепартамент в настоящее время документирует свидетельства такого рода преступлений, добавил Блинкен.

Также госсекретарь заметил, что не видит "осмысленных усилий" со стороны России на пути мирных переговоров, а вчерашнее выступление Владимира Путина свидетельствует о его сдвиге "в противоположном направлении от дипломатии".