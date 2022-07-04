Последнее обновление: 04.07.2022 13:21

В Турции задержали российское судно с зерном из оккупированного Бердянска

Турецкая таможня задержала российское грузовое судно с зерном, украденным оккупационными силами и вывезенным из порта Бердянска.

Об этом сообщил в воскресенье посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

"У нас есть полное сотрудничество, судно сейчас стоит перед входом в порт. Оно задержано таможенными органами Турции. Завтра состоится межведомственное совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба этого судна", - сказал Боднар.

Посол добавил, что запрос Генеральной прокуратуры передан и Украина рассчитывает, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных.

"С этим судном особая ситуация, поскольку оно первым пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и затем зайти в турецкий порт. Это нелегально и, честно говоря, это большая наглость и попытка фактически пробить такой коридор, чтобы воспользоваться случаем и вывозить имущество", - сказал Боднар.

Корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска вошел в турецкий порт Карасу 1 июля. Ранее назначенный оккупантами глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сообщил, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами.

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