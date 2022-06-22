Последнее обновление: 22.06.2022 15:36

Турция назвала сроки проведения четырехсторонних переговоров о зерне

Четырехсторонняя встреча по «зерновой проблеме» с участием Киева, Анкары, Москвы и ООН запланирована в Турции в ближайшие недели, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

«В ближайшие недели в Турции ожидается четырехсторонняя встреча», — сообщили в ведомстве.

Также турецкое Минобороны отметило, что «встреча военных делегаций Турции и России в Москве дала первый конкретный результат», так как спустя несколько часов после окончания переговоров турецкий сухогруз Azov Concord, который ждал несколько дней, вышел из Мариуполя.

О том, что в Турции запланирована встреча с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, ранее сообщали со ссылкой на источники в администрации турецкого президента источники CNN Türk. По словам собеседников издания, со стороны Турции в переговорах примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, со стороны ООН — генсек организации Антониу Гутерриш.

О том, что Гуттериш обсуждал с Эрдоганом усилия по вывозу зерна, также сообщала газета Milliyet. По данным издания, механизм «зернового коридора», который обсуждали Гуттериш и Эрдоган, предполагает, что суда в течение месяца начнут вывозить зерно из портов Украины по проливам Дарданеллы и Босфор. За 6–8 месяцев стороны намерены вывезти до 40 млн т зерна, отмечала газета.

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