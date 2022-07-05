Зеленский подтвердил переговоры с Турцией и ООН по экспорту украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по экспорту украинского зерна.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом

"Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, ответственные за безопасность выхода из наших портов зерна... Прямо работаем с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем", – сказал Зеленский в понедельник на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве.

Он подчеркнул, что цель переговоров - обеспечить гарантии безопасности для кораблей в Черном море, передает Интерфакс.

"Очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной продовольственной продукции. Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции", - добавил Зеленский, отметив, что ООН, по его мнению, готова возглавить этот процесс.

"С нашей стороны не теряем времени и работаем над разными путями, как железнодорожными, так и речными по экспорту нашего зерна. Мы ежедневно увеличиваем экспорт. Это не просто, сложные условия", – сказал он.