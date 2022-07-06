Последнее обновление: 06.07.2022 10:40

Украина просит Турцию проверить еще три российских судна на наличие ворованного зерна

Украина обратилась в Турцию с просьбой проверить еще три судна, идущих под флагом России, на наличие у них украденного с оккупированных украинских территорий зерна.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованное ранее письмо Офиса генерального прокурора Украины.

В письме, датированном еще 13 июня, называются три судна – "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", – которые, по утверждению украинской стороны, в апреле-мае загрузились зерном в порту оккупированного Севастополя.

Все три судна принадлежат дочерней компании российской "Объединенной судостроительной корпорации", попавшей под западные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.

Офис генпрокурора просит турецкую сторону получить документальное подтверждение происхождения зерна на судах. Дипломатический источник Турции сообщил Reuters, что сотрудничество Киева и Анкары по происхождению зерна продолжается.

Накануне стало известно, что Турция начала расследование происхождения зерна на судне Zhibek Zholy, которое накануне прибыло в порт Караса из оккупированного российскими войсками Бердянска Запорожской области.

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