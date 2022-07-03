Генштаб ВСУ: Беларусь усиливает систему ПВО за счет подразделений РФ

В приграничных районах Беларуси продолжаются ротация военных и усиление системы ПВО за счет подразделений россиян, говорится в очередной сводке Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

24 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник отметил, что угроза наступления на Украину войск из Беларуси остается.

В свою очередь, замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин, пока признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси нет, в то же время есть информация о возможных провокациях, в частности, направление в Украину из Беларуси диверсионно-разведывательных групп.