МИД РФ назвал адекватным размещение ядерного оружия в Беларуси

Россия ответит адекватными военно-техническими мерами на враждебные действия Запада, включая размещение ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы должны понимать, из-за чего возникла эта тема - из-за продолжения враждебных действий стран НАТО, на что российское руководство заявило, что если все это продолжится, то на подобные действия, враждебные, недружественные, агрессивные последует адекватный ответ, в том числе военно-технический", - сказала Захарова.

"Поэтому не надо придумывать, что это особые планы или тайные. Ничего подобного. Это реальная оценка ситуации на земле, понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам сейчас приходится иметь дело и непосредственно отдельных их представителей, и выстраивание соответствующих мер, целей и задач, исходя из этого", - подчеркнула представитель МИД РФ.