В мире число заражений коронавирусом превысило 541,11 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 541110458 (+547954 сутки) по данным Worldometer на 9:25 14 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6332617 (+1111) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18314836 (-55576) человек, из них 36175 (+38) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 516463005 (+602419) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 87424846 (+49422) случаями заражения, Индия – 43236695 (+4691), Бразилия – 31497038 (+40173), Франция – 29858393 (+8474) и Германия – 26886447 (+38664). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 49422, Тайвань – 45059, Бразилия – 40173, Германия – 38664, Северная Корея – 36720. Беларусь (-) – на 129 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1036084, Бразилия – 668230, Индия – 524777, Россия – 380076 и Мексика – 325194. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 117, Тайвань – 109, Франция – 92, Россия – 56, Бразилия – 53. Беларусь – на 91 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.