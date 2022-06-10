В мире число заражений коронавирусом превысило 539,27 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 539276718 (+1134700 сутки) по данным Worldometer на 10:09 10 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6328453 (+1870) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 20900042 (+518212) человека, из них 36717 (+44) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 512048223 (+614618) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 87114740 (+80993) случаями заражения, Индия – 43207265 (+9743), Бразилия – 31360850 (+45073), Франция – 29753370 (+40151) и Германия – 26727874 (+75494). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 80993, Германия – 75494, Тайвань – 72913, Северная Корея – 50870, Бразилия – 45073. Беларусь (-) – на 130 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1035320, Бразилия – 667849, Индия – 524747, Россия – 379813 и Мексика – 325055. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 211, США – 195, Бразилия – 148, Канада – 133, Финляндия – 87. Беларусь – на 94 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.