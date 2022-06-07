В мире число заражений коронавирусом превысило 536,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 536021382 (+514876 сутки) по данным Worldometer на 9:24 7 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6321719 (+1107) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22526825 (-127295) человек, из них 36597 (-45) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 507172838 (+641064) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 86637487 (+54466) случаями заражения, Индия – 43185049 (+3714), Бразилия – 31195118 (+41353), Франция – 29647790 (+6184) и Германия – 26543260 (+2408). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 66680, США – 54466, Тайвань – 52986, Бразилия – 41353, Австралия – 17763. Беларусь (-) – на 125 (-14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1033830, Бразилия – 667106, Индия – 524708, Россия – 379584 и Мексика – 325017. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 151, США – 113, Италия – 70, Россия – 64, Бразилия – 50. Беларусь – на 87 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.