В мире число заражений коронавирусом превысило 536,59 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 536597444 (+576062 сутки) по данным Worldometer на 6:31 8 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6323428 (+1709) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22554417 (+27592) человек, из них 36568 (-29) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 507719599 (+546761) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 86782404 (+81332) случаями заражения, Индия – 43190282 (+5233), Бразилия – 31266163 (+71045), Франция – 29659417 (+11627) и Германия – 26610333 (+67073). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Тайвань – 83027, США – 81332, Бразилия – 71045, Германия – 67073, Северная Корея – 61730. Беларусь (-) – на 135 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1034284, Бразилия – 667400, Индия – 524715, Россия – 379657 и Мексика – 325023. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 339, Бразилия – 294, Великобритания – 132, Тайвань – 124, Франция – 74. Беларусь – на 92 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.