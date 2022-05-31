Власти Беларуси объявили несколько групп граждан экстремистскими формированиями

Белорусские власти объявили экстремистскими формированиями несколько группу граждан, следует из перечня организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, опубликованного на сайте МВД РБ.

В частности, экстремистскими формированиями объявлены интернет-ресурсы "Черная книга Беларуси", "Каратели Беларуси" и их «представительства» в социальных сетях и мессенджерах.

Кроме того, экстремистскими формированиями признаны телеграм-каналы и чаты «МАЗ 97%», «МАЗ для жизни» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ», заодно и youtube-канал «Дзікае паляванне».