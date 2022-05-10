В мире число заражений коронавирусом превысило 517,77 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 517779437 (+418978 сутки) по данным Worldometer на 7:36 10 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6278165 (+1624) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 38827362 (-123142) человека, из них 39650 (-198) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 472673910 (+540496) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 83688188 (+50718) случаями заражения, Индия – 43107689 (+2288), Бразилия – 30574245 (+9709), Франция – 28964775 (+7354) и Германия – 25385707 (+40350). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 50718, Япония – 40942, Германия – 40350, Тайвань – 40304, Австралия – 37775. Беларусь (155) – на 56 (-21) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1024752, Бразилия – 664248, Индия – 524103, Россия – 377049 и Мексика – 324463. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Франция – 132, США – 103, Россия – 103, Германия – 95, Италия – 84. Беларусь – на 41 (-9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982809 случаев заражения коронавирусом и 6974 смерти.