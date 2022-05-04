Последнее обновление: 04.05.2022 14:26

Верхняя палата парламента РБ одобрила применение военной техники для разгона протестов

Верхняя палата парламента РБ одобрила поправки в законы "О внутренних войсках МВД РБ " и "О борьбе с терроризмом", наделяющие внутренние войска МВД полномочиями на применение боевой техники для пресечения массовых протестов.

"Внутренние войска наделяются полномочиями на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка", - заявил глава комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты парламента Сергей Рачков.

Поправки расширяют задачи внутренних войск "за счет их участия в охране общественного порядка, обеспечении правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, а также в мероприятиях по усилению охраны госграницы".

«Также устанавливается обязанность для внутренних войск обеспечить безопасность своих военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск, а также близких военнослужащих и лиц гражданского персонала», - пояснил Рачков.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование